Вперше в Україні буде презентовано електронну систему автоматизації діловодства в судах

10 листопада в Апеляційному суді Донецької області відбудеться урочиста презентація роботи системи електронного діловодства, що запроваджується за підтримки Проекту USAID «Україна: верховенство права» та Корпорації «Виклики тисячоліття» (Millenium Challenge Corporation). Під час презентації також відбудеться екскурсія по суду для журналістів для демонстрації роботи системи

До участі в урочистій презентації запрошені:

Василь Онопенко, Голова Верховного Суду України

Олександр Волков, заступник голови Ради суддів України

Станіслав Міщенко, заступник голови Ради суддів України

Григорій Немиря, віце-прем’єр-міністр України, співголова Ради з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття" (MCC) щодо зниження рівня корупції

Віктор Капустинський, заступник голови Державної судової адміністрації України

Андрій Гончарук, заступник Глави Секретаріату Президента України

Володимир Логвиненко, голова Донецької обласної державної адміністрації

Керівники пілотних судів, що впроваджують комп’ютерні системи діловодства:

Валентина Лісова, голова Апеляційного суду Донецької області

Павло Гвоздик, голова Апеляційного суду Івано-Франківської області

Андрій Малєєв, голова Івано-Франківського міського суду

Інна Отрош, голова Печерського районного суду міста Києва

Олександр Фунжій, голова Петровського районного суду міста Донецька

Валентина Ємельянова, голова Харківського апеляційного адміністративного суду

Юрій Кучма, голова Харківського окружного адміністративного суду

А також

Лора Павлович, координатор з питань співпраці USAID та MCC

Олександр Піскун, керівник проектів відділу демократії та врядування, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Дмитро Луценко, Секретаріат МСС (Програми "Виклики Тисячоліття")

Місце проведення презентації:

Апеляційний суд Донецької області, м. Донецьк, майдан Правосуддя 1.

Початок об 11.00. О 12.30 відбудеться прес-тур для журналістів для демонстрації роботи системи.

Акредитація обов’язкова, за телефоном (044) 581 3303.