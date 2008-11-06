Три основні причини смертності у світі

Трьома основними причинами смертності у всьому світі є серцево-судинні захворювання, інфекції і рак. При цьому більше за все людей (29%) вмирають від захворювань серця і судин. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на доповідь Світової організації охорони здоров`я.

Порівняно з дослідженням 2002 року від хвороб серця вмирають так само часто, проте смертність від інфекцій істотно скоротилася. При цьому вірогідність смерті чоловіків у віці 15-60 років значно вища, ніж у жінок цієї ж вікової категорії. Особливо ця різниця відчутна в країнах Латинської Америки, Карибського басейну і Близького Сходу.

Згідно з доповіддю СООЗ, у країнах з низьким рівнем доходу основними причинами смерті є пневмонія, хвороби серця, діарея, ВІЛ/СНІД і інсульт. При цьому на країни Африки припадає 9 з 10 дитячих смертей від СНІДу в усьому світі, а також 9 з 10 випадків смертності дітей від малярії.

У країнах з високим рівнем доходу список основних причин смертності очолюють хвороби серця, за якими ідуть інсульт, рак легенів, пневмонія, бронхіт або астма.

Така ж тенденція спостерігається в країнах Східної Європи, де високий рівень смертності пов`язаний переважно з серцево-судинними захворюваннями.

За спостереженням Світової організації охорони здоров`я, впродовж останніх 10-15 років у Східній Європі спостерігається серйозний відкат у сфері охорони здоров`я в цілому. Порівняно з Заходом, в Східній Європі смертність людей в результаті випадкового отруєння в 16 разів вища. Багато з випадків отруєння пов`язані з вживанням алкоголю.