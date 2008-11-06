З 1 січня піднімуть мінімальну зарплату
Аргументи Лавриновича
Прийнятий Верховною Радою України закон “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та внесення змін до деяких законодавчих актів України” містить положення, які забезпечують з 1 січня 2009 року встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму.
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ в інтерв’ю журналістам.
О.ЛАВРИНОВИЧ, зокрема, висловив свою думку щодо звинувачень народного депутата Олега ЗАРУБІНСЬКОГО на адресу голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА у фальсифікації змісту прийнятого парламентом антикризового закону.
«Я не хочу тут виступати стороннім експертом, але хочу сказати: прийнятий антикризовий закон зобов’язує з 1 січня 2009 року забезпечити в Україні мінімальну зарплату на рівні прожиткового мінімуму», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.
При цьому він зауважив, що спроби внести в цей закон положення про відтермінування підвищення рівня мінімальної зарплати не були підтримані, і такого положення у цьому документі немає.
«З позиції громадян України, прийнятий антикризовий закон містить усі необхідні параметри щодо захисту малозабезпечених верств населення», - підсумував О.ЛАВРИНОВИЧ.