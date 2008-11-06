Хочу до в`язниці: бомж поставив на вуха міліцію, щоб повернутися за грати

Співробітники транспортної міліції затримали чоловіка, який повідомив про замінування залізничного вокзалу в Єкатеринбурзі, повідомив РІА Новості у четвер представник Середньоуральського УВС на транспорті.

"У 17.20 мск середи надійшло повідомлення про те, що вокзал в Єкатеринбурзі замінований. У 17.25 мск була проведена евакуація пасажирів і персоналу, на місце події прибули керівники лінійного відділу внутрішніх справ на станції Свердловськ-пассажірській, УВС, спеціалісти- вибухотехніки - загалом 60 людей. Вибуховий пристрій виявлено не було і в 18.20 мск кордони були зняті", - сказав співбесідник агентства.

В ході оперативно-слідчих заходів співробітники міліції затримали бездомного чоловіка, який 1 листопада 2008 року звільнився з місць позбавлення волі. "Затриманий пояснив, що навмисно повідомив про мінування, оскільки збирався перевірити роботу правоохоронних органів. Крім того, він хотів повернутися до в`язниці, тому що не може жити на волі, а за гратами добре годують", - пояснив співробітник відомства. В даний час затриманий поміщений в слідчий ізолятор. Вирішується питання про порушення справи по статті 207 УК РФ (свідомо помилкове повідомлення про акт тероризму), яка передбачає до трьох років позбавлення волі.