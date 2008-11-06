«Мій син буде президентом України» - темношкірих надихнула перемога Обами

Темношкірі жителі України в середу цілий день святкували перемогу свого "брата" Обами. "Вранці приходжу на роботу, відкриваю лавку, як завжди — дзвонить наш постачальник і кричить: Обама -президент! Ми всі почали обніматися, танцювати!", — розповіла «Сєгодня» Аліна Окафор — продавець одягу на столичному Шулявськом ринку, українка, яка одружена з африканцем. Багато її колег до кінця не вірили, що темношкірий таки став президентом. "Ніколи я не думав, що це трапиться! Ніколи!", — із сльозами на очах повідав виданню Мартін, який продає взуття на Шулявці.

Кенійців у Києві немає — принаймні, "шулявскі" темношкірі кажуть, що ті співвітчизники батька Обами, які вчилися в Києві, виїхали додому, отримавши дипломи. Але Обаму вважають "своїм" всі африканці. "Святкували всі разом нашу перемогу. Зібралися після роботи, купили поїсти, випити — загалом, все як у звичайних українців. Напилися з радості!" — сміється Мартін.

Африканці сподіваються — Обама не зганьбить їх. "Думаю, він зробить все, щоб зменшилася прірва в світі між бідними і багатими, що бідних стане набагато менше", — кажуть темношкірі кияни. "Упевнений, що перемога "нашого" зменшить расизм в Америці і у всьому світі. Мартін Лютер Кінг 50 років тому сказав — у мене є мрія! Мрія, щоб чорні жили, як білі, і не було розділення за кольором шкіри. Сьогодні його мрія збулася!"— говорить африканець Петер. Він упевнений — упередження до чорних в Україні теж можна перемогти, коли президентом у нас стане темношкірий. "Мій син стане наступним президентом України! Не вірите? 50 років тому ніхто не міг повірити, що президентом Америки стане чорний!" — сміється Петер.