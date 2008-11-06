ООН закликає Україну вдосконалити доступ затриманих до правосуддя

Робоча група ООН з питань досудового затримання, яка 5 листопада завершила свій двотижневий візит до України, відзначає прогрес України у питаннях досудового затримання, але закликає Україну вдосконалити доступ затриманих громадян до правосуддя і забезпечити право на чесний суд.

Про це повідомляється у прес-релізі Центру новин ООН в Нью-Йорку.

Члени делегації задоволені рівнем співпраці української сторони та «наданням повного доступу до всіх місць позбавлення волі». Місія провела зустрічі і візити до місць досудового затримання у Києві, Донецьку, Сімферополі, Севастополі, Львові, Чопі, Мукачеві та Ужгороді.

Члени Групи зустрілись, зокрема, із омбудсманом України, суддями Верховного суду, апеляційних судів та Конституційного Суду, генеральним прокурором, юристами, родичами затриманих, представниками громадських і міжнародних організацій.

Група особливо задоволена проведенням близько 140 інтерв`ю із затриманими особами, включаючи засуджених за злочини. «Це приклад для інших країн. Тільки люди, які мають сміливість і впевненість, можуть відкритись для публічного спостереження», - заявив експерт Групи Шахін Сардар АЛІ.

Група вітає готовність України впроваджувати альтернативи досудового затримання. Водночас, незважаючи на позитивні кроки української влади, Робоча група висловила занепокоєння доступом затриманих громадян до правосуддя, забезпеченням права на чесний суд, численними доповідями про жорстоке поводження та катування під час арешту та затримання.

«Робоча група розуміє, що країна може мати економічні проблеми, але закликає дотримувати прав людини», йдеться у повідомленні.

Робоча група розгляне звіт за результатами візиту під час її 53-го засідання, яке відбудеться у листопаді 2008 року в Женеві. Робоча група складається з п`яти незалежних експертів, призначених відповідно до критерію рівномірного географічного розповсюдження в ООН.