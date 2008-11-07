Кримські татари і так мають усі права?

Перший віце-спікер Кримського парламенту, лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ заявляє, що репатріанти з числа кримських татар сьогодні користуються всіма громадянськими правами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російської громади Криму, про це С.ЦЕКОВ заявив Верховному комісарові ОБСЄ у справах національних меншин Кнуту ВОЛЛЕБЕКУ, який перебуває з візитом у Криму.

«В ході обговорення питання про ухвалення Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» (мається на увазі законопроект - УНІАН), С.ЦЕКОВ відзначив, що не розуміє, про які права йдеться. За його словами, прибулі до Криму репатріанти з числа кримських татар сьогодні користуються всіма громадянськими правами, широко представлені в органах влади автономії», - говориться в повідомленні Російської громади Криму. Тому, вважає перший віце-спікер кримського парламенту, має йтися не про ухвалення закону «Про відновлення прав громадян, депортованих за національною ознакою», а про внесення поправок до вже прийнятого закону про реабілітацію жертв політичних репресій. «За допомогою цих поправок необхідно, зокрема, уточнити саме поняття «депортований», - відзначили в Російській общині Криму.

Крім того, керівник Російської общини Криму звернув увагу Верховного комісара ОБСЄ у справах нацменшостей «на непросту ситуацію, що склалася в Україні і в Криму у сфері використання російської та інших національних мов, що витісняються з офіційної сфери суспільного життя».

Зі свого боку, керівники кримськотатарського Меджлісу в ході зустрічі з комісаром ОБСЄ у справах нацменшин заявили, що без ухвалення спеціальних законодавчих актів, направлених на врегулювання процесу повернення, облаштування і відновлення прав кримських татар, неможливо сподіватися на формування в кримському суспільстві оптимальних механізмів безконфліктного співіснування різних етнічних і релігійних співтовариств. На думку першого заступника голови Меджлісу Рефата ЧУБАРОВА, відсутність таких законів все більше сприймається кримськими татарами «як усвідомлене небажання українського політикуму відновити справедливість відносно них».

Голова Меджлісу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ зазначив, що підхід авторів законопроекту «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», за яким «об`єктом правового акту виступають «особи, депортовані за національною ознакою», не дозволяє повністю розкрити правову оцінку здійснених радянським режимом злочинів проти кримськотатарського народу, визначити масштаб наслідків цих злочинів і запропонувати конкретні механізми по їх усуненню. «Починаючи від відновлення топонімії, відродження мови, культури і завершуючи встановленням спеціальних механізмів в наділі землею, надання компенсацій за незаконно вилучене майно, забезпечення ефективного представництва і участі в органах влади», - відзначив М.ДЖЕМІЛЬОВ.

Мустафа ДЖЕМИЛЄВ також вважає недостатньою кількість кримських татар у правоохоронних органах автономії. Про це він заявив під час конференції «Реформування органів внутрішніх справ та інтеграційні виклики багатонаціональних суспільств», організованої під егідою Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин за сприяння МВС України та інформаційно-дослідницького центру «Інтеграція і розвиток».

За словами лідера Меджлісу, кримські татари, що «становлять близько 13% населення Криму, представлені в органах влади і силових структурах в кількості не більше 3-4%».

Крім того, М.ДЖЕМІЛЄВ заявив, що кримські правоохоронні органи не виконують рекомендації Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, що стосуються взаємин правоохоронців з представниками багатонаціональних співтовариств. Лідер Меджлісу навів приклади «протиправних дій органів внутрішніх справ стосовно кримських татар». «Кримськими правоохоронцями не виконуються рекомендації в питаннях застосування сили і спеціальних засобів у ситуаціях, пов`язаних із загостренням міжнаціональних відносин», - сказав він.

Також голова Меджлісу заявив, що співробітники кримського Главку МВС «зобов`язані здійснювати моніторинг ЗМІ і своєчасно реагувати на відкриті факти прояву ксенофобії і нетерпимості».

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин під час конференції представив створені спільно з Організацією з безпеки і співпраці в Європі «Рекомендації з питань поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві». За його словами, цей документ може стати «дорожньою картою» в роботі кримської міліції з представниками національних співтовариств.