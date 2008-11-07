На Майдані вимагають скинути Ющенка

Близько 700 прихильників КПУ зібралися на Майдані Незалежності у Києві, під стелою Незалежності, для участі в акції з нагоди 91-ї річниці Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, лунають рядянські патріотичні пісні, учасники акції тримають прапори КПУ та плакати з написами: «Нет - ухудшению жизни рабочего человека!», «Фашизм не пройдет!» тощо.

Під стелою Незалежності встановлено сцену, головним гаслом якої є «Геть Ющенка та олігархів! Трудящим – гідне життя!».

На Майдані розпочинається концерт, до Майдану очікується прибуття людей з регіонів України.

Навпроти комуністів, на іншому боці Хрещатика розташувалися представники ВО «Свобода» - близько 30 осіб. Вони тримають плакати: «Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідеологія – заборонена!», «Пам’ятники леніним-косіорам-петровським – на смітник!», «Комунізм – ідеологія геноциду!», «Московський більшовизм знищив понад двадцять з половиною мільйонів українців».

На Майдані Незалежності чергують праовоохоронці.