Прихильники Тягнибока кричать: «Комуняку - на гілляку!»

Близько п’яти тисяч прихильників Комуністичної партії України беруть участь у мітингу з нагоди чергової річниці Жовтневої революції на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався після того, як на Майдан прибула основна колона демонстрантів на чолі з лідером КПУ Петром СИМОНЕНКОМ, Адамом МАРТИНЮКОМ та іншими.

Прихильники Всеукраїнського об’єднання «Свобода», які проводять свій мітинг на протилежному боці вул. Хрещатик, зустріли колону вигуками «Ганьба!», «Комуняку - на гілляку!».

Зараз на мітингу комуністів виступають представники різних регіональних організацій партії.