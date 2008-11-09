Сили Південної Осетії увійшли до грузинського села, ЄС стурбований

Сили безпеки Південної Осетії увійшли до грузинського села, що лежить за межами регіону, який відколовся, повідомили представники Грузії.

Це обставина, за їхніми словами, викликала тривогу представників ЄС, які спостерігають за припиненням вогню, передає Reuters.

Село Переві знаходилося під контролем російських сил з п`ятиденної війни у серпні. На початку жовтня російські війська залишили буферну зону навколо Південної Осетії, проте залишили один контрольний пункт в Переві.

Представники грузинської безпеки повідомили, що російські війська почали виїжджати у суботу, а десятки південноосетинських "ополченців" прийшли, щоб замінити їх.

Грузинський офіцер міліції в регіоні повідомив агентство, що міліція перебуває у стані готовності.

"Зараз ми чекаємо в деякій мірі допомоги від спостерігачів ЄС", - сказав він, додавши, що близько 10 російських солдатів залишилися в селі.

За дотриманням припинення вогню в регіоні стежать понад 200 беззбройних спостерігачів з Євросоюзу.

Місія ЄС повідомила, що стурбована ситуацією в Переві і закликала всі сторони до "попередження провокацій".

У заяві місії зазначається, що російські сили раніше відмовилися прибрати контрольний пункт в Переві, не зважаючи на те, що він розташований на захід від кордону.