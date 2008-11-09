У Храмі Гроба Господнього побилися ченці

У Храмі Гроба Господнього в Єрусалимі сталася бійка між вірменськими і грецькими ченцями, повідомляє АР.

Рознімати ворожі сторони довелося поліції. Вона затримала по одному ченцю з кожної сторони для проведення допитів.

Повідомляється, що ченці почали бійку через приготування до щорічної церемонії, яка проводиться вірменськими священнослужителями. Вони відзначають знайдення Животворного Хреста, що відбулося в IV столітті.

Вважається, що Храм Гроба Господнього стоїть на місці, де Христос був розіпнутий і похований, а потім воскреснув.

Храм розділено між шістьма конфесіями християнської церкви: греко-православної, католицької, вірменської, коптської, сирійської та ефіопської, кожній з яких виділені свої прибудови і час для молитов.

Священнослужителі конфліктують один з одним, тому деколи справа доходить до бійок, в які доводиться втручатися ізраїльській поліції. Попереднє зіткнення між грецькими і вірменськими християнами в єрусалимському храмі сталося в 2008 році на Вербну неділю.