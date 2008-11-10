«Беркут» жорстко розігнав акцію протесту у Києві

Близько 400 осіб, які брали участь в акції протесту біля будівлі Київської міської державної адміністрації проти підвищення тарифів на проїзд в міському транспорті, було розігнано спецпідрозділом "Беркут".

За інформацією, отриманою Ліга.net з місця подій, зіткнення учасників акції зі спецпідрозділом "Беркут" відбувалися достатньо жорстко. Затримані учасники акції направлені в Печерський і Шевченківський районні відділки міліції.

Раніше вхід у метро на станції Хрещатик блокувався учасниками акції з метою безкоштовного пропуску пасажирів метро.

Як відомо, КДМА видала розпорядження про підвищення з 4 листопада вартості проїзду в міському пасажирському транспорті: одна поїздка в метрополітені коштує 2 грн., проїзд в наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамваю чи тролейбуса.