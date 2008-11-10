12-річну українку намагалися незаконно вивезти у США

8 листопада в аеропорту «Бориспіль» прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення за кордон 12-річної дівчинки.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, правоохоронці звернули увагу на суперечку дитини з жінкою, що її супроводжувала. Згодом вони дізналися, що причиною конфлікту є небажання дівчинки виїжджати з України. Дитина заявила, що її усиновлювачка, 40-річна громадянка США, грубо з нею поводиться і всупереч її волі везе до Америки.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, для розмови із іноземкою та її неповнолітньою підопічною запросили психолога та перекладача. Громадянка США повідомила, що вона не наполягає на вивезені за кордон дівчинки, яка, за її словами, є психічно неврівноваженою. Крім того, прикордонники з’ясували, що рішення одного з районних судів Одеси про усиновлення дитини прийнято з порушенням чинного законодавства – на підставі поданих неправдивих даних. Правоохоронці дізналися, що в Одесі проживає рідний повнолітній брат дівчинки, який не давав згоди на усиновлення своєї сестри та навіть нічого не знав про це.

Про цю ситуацію співробітники Держприкодонслужби поінформували прокуратуру Київської області, кримінальну міліцію у справах дітей та службу у справах дітей при Київській облдержадміністрації. Дівчинку передали представнику цієї служби для влаштування її в тимчасовому притулку, а її усиновлювачка поки що залишається в Україні.