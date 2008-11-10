Бельгійський політик пішов у відставку через пісеньку про ”єврейку в Дахау”

Лідер франкомовних націоналістів Бельгії, голова радикально правої партії "Національний фронт" Мішель Делакруа був змушений піти у відставку зі своєї посади після того, як в інтернеті була розміщена відеоплівка, на якій він виконує антисемітську пісню в оточенні колег-партійців, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Моя маленька єврейка в Дахау, їй тепло. Вона залишила своє гетто, щоб бути живцем спаленою", - наводить газета "Метро" виконаний куплет Делакруа з відомої пісні, слова якої він змінив на власний лад.

Відеоплівка шокувала бельгійську громадськість, а федеральна прокуратура порушила кримінальне розслідування за фактом порушення Делакруа закону проти негаціонізму та расизму.

Сам колишній лідер франкомовних націоналістів після того, як розгорівся скандал, вирішив залишити посаду партійного лідера, зберігши за собою крісло сенатора.

Члени верхньої палати парламенту Бельгії, зі свого боку, висловили крайнє обурення антисемітизмом колеги, вирішивши скликати засідання сенатської комісії з виборчих витрат, яка може вжити санкції щодо Делакруа, за те, що він практично не з`являвся на засіданнях Сенату.