Кого українці вважають найбільш корумпованим (опитування)

Українці вважають, що найбільш корумпованими є ті органи влади, які б мали, власне, боротися з корупцією.Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження «Корупція в Україні: влада, держава, суспільство», яке проводилось Інститутом Горшеніна в рамках програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни».

Так, згідно з даними опитування, найбільш корумпованою владною структурою 54% опитаних назвали міліцію, 46,5% - суди.

Разом з тим експерти Інституту Горшеніна зазначили, що результати нинішнього дослідження у порівнянні з даними аналогічного минулорічного опитування продемонстрували зменшення рівня корумпованості практично всіх владних структур.

Так, за результатами жовтневого дослідження найменш корумпованими владними структурами є Кабінет міністрів. Зокрема, частка тих респондентів, хто вважає Кабмін корумпованим, зменшилася із 31,4% у 2007 році до 8,6% у 2008 році. Також найменш корумпованими респонденти назвали Секретаріат Президента (з 19,1% до 7,9%) та СБУ (з 15,4% до 4,2%).

Також опитування показало, що громадяни негативно ставляться до підкупу виборців суб’єктами виборчого процесу. Згідно з результатами дослідження 2008 року, зберігається минулорічна тенденція, згідно з якою більше половини респондентів не проголосували б за партію або кандидата, які практикують підкуп виборців. Так само більше половини респондентів продовжують вважати, що депутатський мандат можна купити за гроші.

Крім того, за даними дослідження, українці відчувають себе незахищеними. Так, впродовж останнього року окреслилася тенденція до зменшення відчуття незахищеності серед населення, відзначають експерти Інституту Горшеніна. І хоча так само, як і рік тому, кожен третій українець досить часто побоюється за своє майно чи здоров’я, проте відсоток тих, хто вважає, що протягом останнього року зменшилася особиста безпека громадян, впав із 35,9% у 2007 році до 27,7% у 2008 році; натомість збільшився відсоток тих респондентів, які вважають, що протягом останнього року ситуація з особистою безпекою громадян не змінилася.

Між тим опитування засвідчило, що протягом останнього року відчутно збільшилася довіра громадян до правоохоронних органів. Так, на запитання, хто винний у тому, що злочинці не завжди отримують відповідне покарання, лише 9,3% респондентів відповіли, що у цьому винна міліція (36,7% у 2007 році) та 2,9% відповіли, що прокуратура (33,8% у 2007 році).

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Корупція в Україні: влада, держава, суспільство» було проведене Інститутом Горшеніна в рамках програми досліджень 2008 року «Проект країни» з 20 жовтня по 3 листопада 2008 року в 129 населених пунктах України (63 міста і 66 сіл). Всього було опитано 2004 респонденти, які репрезентують доросле населення України, віком від 18 років. Квотами у виборці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,4%.