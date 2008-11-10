Журналіста ”Української правди” заарештували
"За непокору міліції"
Журналістові «Української правди» Віталію Селику дали добу адмінарешту за непокору міліції, стаття 185 кодексу про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє «Українська правда».
Селика затримали в неділю біля будинку Київської міської адміністрації, коли він вирішив постежити за акцією протесту проти підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті.
Підійшовши до місця події, журналіст побачив як зіштовхнулися дві міліцейські машини і поплескав у долоні. Після цього його затримав міліціонер.
Як відомо, у неділю група осіб під час проведення акції підпалила автомобільні покришки, принесені із собою.
На вимогу міліції припинити такі дії мітингувальники відповіли непокорою і були доставлені в Шевченківське райуправління міліції для складання адміністративних протоколів.
Віталій Селик розповів подробицісвого затримання у спільноті, присвяченій протестам проти підвищення тарифів.