Журналіста ”Української правди” заарештували

Журналістові «Української правди» Віталію Селику дали добу адмінарешту за непокору міліції, стаття 185 кодексу про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє «Українська правда».

Селика затримали в неділю біля будинку Київської міської адміністрації, коли він вирішив постежити за акцією протесту проти підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті.

Підійшовши до місця події, журналіст побачив як зіштовхнулися дві міліцейські машини і поплескав у долоні. Після цього його затримав міліціонер.

Як відомо, у неділю група осіб під час проведення акції підпалила автомобільні покришки, принесені із собою.

На вимогу міліції припинити такі дії мітингувальники відповіли непокорою і були доставлені в Шевченківське райуправління міліції для складання адміністративних протоколів.

Віталій Селик розповів подробицісвого затримання у спільноті, присвяченій протестам проти підвищення тарифів.