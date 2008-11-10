Правозахисники вручать Ющенку будяк?

Українська Гельсінська спілка з прав людини повідомляє про продовження строку подачі заявок на Всеукраїнську Антипремію «Будяк року-2008» до 20 листопада.

Наразі номінантами на здобуття Антипремії є:

1. Міністр юстиції Микола ОНІЩУК в номінації «Найбільш інформаційно закритий орган влади»

2. Міський голова міста Кіровограда Володимир ПУЗАКОВ в номінаціях "Найбільш інформаційно закритий орган влади" та "За бездіяльність у випадку порушення прав людини"

3. Президент України Віктор ЮЩЕНКО в номінації "За байдужість до порушення прав людини"

4. Громадська організація "Антикорупційний комітет" в номінаціях "За незаконне насильство проти громадян", "За бездіяльність у випадку порушення прав людини", "За профанацію діяльності та дискредитацію принципів демократії".

Як подати заявку та детальні умови Антипремії читайте тут.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка з прав людини” започаткувала щорічну антипремію “Будяк року” у 2006 році для привернення уваги громадськості до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в Україні протягом року. Кожна особа може номінувати на цю премію будь-яку особу з обґрунтуванням порушень нею прав людини та основних свобод. Обрання лауреатів здійснюється конкурсною комісією, до якої входять відомі правозахисники та члени правління Української Гельсінської спілки з прав людини.