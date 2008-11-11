Посол України в Росії вшанував пам’ять розстріляних в урочищі Сандармох

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Костянтин ГРИЩЕНКО у рамках робочої поїздки до Республіки Карелія взяв участь у заходах зі вшанування пам‘яті українців, розстріляних в 1930-х роках в урочищі Сандармох, що у Медвеж‘єгорському районі.

Як повідомили УНІАН в Посольстві України в РФ, Сандармох - остання земна адреса багатьох українських “соловчан”. Серед них – знані діячі української культури, науки, політики, дипломати, національне “розстріляне відродження”: Лесь Курбас, Микола Зеров, Микола Куліш, Валер’ян Підмогильний, Антін Крушельницький, Володимир Чехівський, Михайло Полоз та інші.

На сосновій поляні біля кам‘яного хреста “Убієнним синам України”, де зібралися члени української громади Карелії та представники місцевих органів влади, відбулася поминальна панахида за жертвами сталінського режиму, колишніми в’язнями Соловків і “каналармійцями”.

Після панахиди голова Товариства української культури “Калина” Лариса СКРИПНИКОВА поінформувала про роботу дослідників і пошуковців, які віднайшли місце масових страт репресованих. Головне на сьогодні, підкреслила вона, щоб «ми і наші діти пам‘ятали про ті страшні часи і не допустили подібного у майбутньому».

В свою чергу К.ГРИЩЕНКО зазначив, що “неможливо будувати щось нове і красиве без усвідомлення тих трагічних сторінок, які прожили наші батьки і діди”. Глава дипломатичного представництва висловив вдячність за те, що робиться у Карелії для збереження пам‘яті про ті трагічні часи.

За планом перебування у Петрозаводську, К.ГРИЩЕНКО мав зустрічі з главою Республіки Карелія Сергієм КАТАНАДОВИМ і мером міста Віктором МАСЛЯКОВИМ. Також посол України в РФ мав відвідати “Онезький суднобудівний завод” та взяти участь в урочистостях з нагоди 15-річчя Товариства української культури “Калина”.

Довідка. У липні 1997 року в лісовому масиві Сандармох поблизу міста Медвеж`єгорськ (Карелія) були виявлені таємні поховання жертв масових політичних репресій 1937-1938 років. Всього 236 розстрільних ям на площі в 10 гектарів. Згідно з архівними даними, з 11 серпня 1937 року по 24 грудня 1938 року на цьому місці було розстріляні й поховані понад 9500 осіб, зокрема відомі по прізвищах і 1111 в`язнів Соловецького табора особливого призначення, страчені тут в період з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року.