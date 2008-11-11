Начальник виправного центру на Луганщині торгував ув’язненими

Ув`язненими торгував начальник виправного центру на Луганщині. Замість призначених виправних робіт він відправляв в`язнів на каменярню місцевого бізнесмена. За це отримував гроші, самим ув`язненим нічого не перепадало. Та й жоден не посмів поскаржитись, доки корупційну схему не викрили співробітники СБУ.

З ув`язнених - у раби. У Штерівській колонії номер 137, що на Луганщині, адміністрація незаконно використовувала працю засуджених. Начальник відділу нагляду та безпеки виправного закладу щодня привозив групу в"язнів видобувати каміння для одного з підприємців. За день роботи кожного затриманого керівництво колонії отримувало майже півсотні гривень.

Сусанна Будагян, заступник прокурора Жовтневого району в м. Луганськ: "Эти 45 человек благ не получили за свою работу, они выполняли строго указания своего руководства. Выехали и оказывали помощь по добыче камня".

Рабовласницьку схему керівництва колонії Служба безпеки викрила ще навесні. Проте на широкий загал про іциндент почали говорити лише зараз, коли сплив термін можливого оскарження рішення суду. Начальник відділу нагляду та безпеки колонії відбувся штрафом. А у самій колонії і досі відмовляються коментувати обставини цієї протизаконної діяльності.

Натомість безоплатна робота тих, хто потрапив за ґрати, не дивує правозахисників. Кажуть, про більшість таких випадків правоохоронці часто і не здогадуюються.

Владислав Кравченко, правозахисник: "Заключённые даже не могут написать заявление о нарушениях со стороны администрации колонии".

Начальник відділу нагляду та безпеки, який торгував робочою силою ув`язнених, у пенітенціарній системі більше не працює. Але він - скоріше виняток, кажуть правоохоронці. Більшість фактів незаконного використання праці засуджених так і залишаються нерозкритими.

5 канал