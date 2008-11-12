Тренінг у Сімферополі про протидію тиску на журналіста

13 листопада о 10.30 у Таврійському національному університеті в Сімферополі розпочнеться тренінг, присвячений протидії тиску на журналістів. Його проведуть екс-ведучий «1+1» Анатолій Борсюк, керівник бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Єгор Соболєв та журналістка Лілія Буджурова.

Тренінг розрахований на студентів другого курсу, проте для всіх охочих вхід є вільним.

Ініціатива «Тиск на журналістів та протидія йому» започаткована 2006 року з метою навчити майбутніх журналістів опиратися тиску, що виникає у редакціях через цензуру та корупцію.

Цього року тренінги пройдуть у Києві, Харкові, Львові, Донецьку та Сімферополі. Ініціативі фінансово допомагає Фонд розвитку ЗМІ посольства США.