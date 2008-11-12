Хто ж викладає фізкультуру дітям?

Міністерство освіти і науки України найближчим часом проведе перевірку якості підготовки у вищих навчальних закладах вчителів фізичного виховання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного засідання колегії міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, у справах сім’ї, молоді та спорту заявив міністр освіти Іван ВАКАРЧУК.

«Міністерство освіти і науки проведе перевірку всіх вищих навчальних закладів, де здійснюється підготовка вчителів фізичного виховання», - сказав І.ВАКАРЧУК.

За його словами, сьогодні фахівців фізичного виховання готують у 75 вузах та спеціалізованих факультетах. Загалом щороку готується понад 6 тисяч таких спеціалістів за потреби близько 2-х тисяч.

Водночас, повідомив міністр, перевіркою навчальних закладів встановлено, що 79% вчителів фізичного виховання мають вищу освіту, близько 12% - середню спеціальну освіту і близько 9% взагалі не мають відповідної підготовки для проведення уроків фізкультури.

На необхідності «наведення порядку» у цьому питанні наголосив також віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК. Він попросив міністра освіти вжити всіх заходів для вирішення питань щодо учителів фізичного виховання.