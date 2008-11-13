В угорських школах виникли проблеми з вивченням української мови

На сьогодні існує проблема вивчення української мови та викладання українською окремих предметів у школах з угорською мовою навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради з питань функціонування шкіл з мовами навчання національних меншин повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорській Республіці Дмитро ТКАЧ.

За його словами, ці проблеми стосуються останніх нововведень Міністерства освіти та науки України, згідно з якими передбачений перехід на україномовне викладання частини предметів у загальноосвітніх школах з мовою навчання національних меншин. «Не можна одразу переходити на повне викладання предмета українською мовою для представників нацменшин, бо деякі з них не знають цієї мови взагалі. Тому необхідно поступово здійснювати такий перехід», — прокоментував Д.ТКАЧ.

Це ж, на думку посла, стосується й правил зовнішнього тестування: для випускників шкіл з мовами національних меншин необхідно продовжити перехідний період, яким передбачається переклад тестів. «Також тести мають враховувати специфіку навчальних програм цих шкіл», – наголосив Д.ТКАЧ.

Як повідомила ректор Закарпатського угорського інституті імені Ференца Ракоці Ілдіко ОРОС, саме через нововведену систему тестування представники нацменшин вимушені констатувати таку проблему, як рівний доступ випускників шкіл до вищих навчальних закладів. «Річ у тім, що минулого року чимало випускників угорськомовних шкіл області не змогли вступити до вузів через незадовільні результати зовнішнього тестування з української мови», — прокоментувала ректор.

За словами Д.ТКАЧА, в Україні необхідно терміново вносити зміни до існуючих навчальних програм та видання нових методичних посібників для викладання української мови в школах з угорською мовою навчання.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Закарпатській області функціонують, крім україномовних, 123 загальноосвітні школи, гімназії та ліцеї з мовами навчання національних меншин, у тому числі 70 – з угорською, 12 – румунською, 3 – російською, 1 – українською і словацькою та 41 – з двома, трьома національними мовами навчання, а також 2 гімназії та 2 ліцеї – з угорською, 1 ліцей – з румунською мовами навчання. Крім цього, діють 5 ліцеїв з угорською мовою навчання недержавної форми власності. Для нечисленних меншин уже відкрито 17 недільних шкіл з ромською, єврейською, польською, русинською мовами навчання.