З грудня в Україні зміниться процедура усиновлення

З першого грудня процедура усиновлення в Україні зазнає суттєвих змін. Це стосуватиметься і міждержавного усиновлення. Утім, експерти зазначають, що ефективно захистити права усиновлених українських дітей неможливо без ратифікації Гаазької Конвенції.

Найбільш прогресивною зміною у Державному департаменті з усиновлення називають доступ до інформації про дитину, яка підлягає усиновленню. Уже з грудня ЗМІ можуть друкувати фото та подавати інформацію про дитину, повідомила в інтерв’ю „Німецькій хвилі” заступник директора Державного департаменту з усиновлення Олена Ремень. Щодо міждержавного усиновлення, то процедура стане більш регламентованою, а зміни стосуватимуться документів, які подаватиме іноземець. Вони мають містити більш детальну інформацію. Наприклад, щодо умов проживання: яка власність, скільки кімнат у помешканні і таке інше. А у висновку компетентного органу країни-усиновлювача, які досі носили загальний характер, тепер повинні міститися більш чіткі рекомендації: скільки дітей може усиновити сім’я, якого віку, якого стану здоров’я. Ратифікація Україною Гаазької Конвенції, на думку Олени Ремень, не тільки б додало можливостей ефективно захищати права усиновлених українських дітей, а й скоротило б процедуру самого усиновлення. Адже іноземці могли б отримати інформацію про дітей ще до візиту в Україну.

Німецька хвиля