У Сумах піймали двох міліціонерів-хабарників

Слідчий відділ прокуратури Сумської області направив до суду з обвинувачувальним висновком кримінальну справу стосовно двох працівників Зарічного райвідділу міліції у Сумах - начальника сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (БНОН) і оперуповноваженого.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією начальника відділу прокуратури Сумської області Ігоря СИДОРЕНКА, у ході досудового слідства встановлено, що оперуповноваженим З. під час огляду квартири однієї з жительок обласного центру та її співмешканця були вилучені два шприци з речовиною, схожою на наркотичний засіб. Під час перевірки цього факту начальник БНОН, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з колегою, пред’явив співмешканцю господарки квартири та її матері вимогу дати йому хабар у розмірі 2 тис. дол. за звільнення їх від кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Частину хабара (5 тис. грн.) вони таки отримали, але були викриті і затримані, сказав І.СИДОРЕНКО.

Проти затриманих було порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 ст. 368 і частиною 2 ст. 15 Кримінального кодексу України. Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.