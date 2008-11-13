Нацрада з телерадіомовлення поскаржиться Генпрокуратурі на суди

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до Генеральної прокуратури з приводу втручання Донецького окружного адміністративного суду у діяльність Нацради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної ради з телерадіомовлення, таке рішення було прийнято у зв’язку з постановою Донецького окружного адміністративного суду щодо скасування рішення Нацради.

Як підкреслюють у Нацраді, втручання суду у її діяльність є неприпустимим з огляду на статті 6, 19 Конституції України. Такі дії вказують на здійснення судом виключних повноважень Національної ради, що порушує ч. 2 ст. 3 і ст. 18 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та ст. 7, 23 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, сказали в прес-службі.

Також було вирішено звернутися до Вищої ради юстиції України з проханням розглянути питання щодо законності дій колегії суддів, які своїми рішеннями втручаються у діяльність Національної ради як конституційного колегіального органу.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним встановлення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення обмежень з ретрансляції каналів кабельного телебачення.