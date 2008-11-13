Проект «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу» Програми розвитку ООН в Україні спільно з Міністерством України у справах сім’ї та молоді та Шведським агентством з міжнародного розвитку та співробітництва (SIDA) оголошує творчий конкурс «ТИ можеш зупинити СНІД!» на краще висвітлення теми ВІЛ/СНІДу серед професіоналів українських ЗМІ та аматорів, що пройде у рамках інформаційної кампанії «ТИ можеш зупинити СНІД!» Кампанія та конкурс пройдуть у 5 регіонах України, у яких епідемії ВІЛ найбільше поширена: Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та АР Крим.

Термін подачі робіт на конкурс: з 1 жовтня до 1 грудня 2008 року.

Нагородження переможців конкурсу: 10 грудня 2008 року, у Всесвітній день захисту прав людини.

Номінації конкурсу:

1. Краща стаття/есе/публіцистична стаття – серед професійних журналістів.

2. Краща стаття/твір/життєва історія – серед аматорів журналістів та творчих

людей.

3. Кращий плакат/фотографія.

Завдання конкурсу:

· привернути увагу громадськості та сприяти зміні суспільної свідомості щодо проблеми ВІЛ/СНІДу;

· формувати толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, їхніх рідних та близьких;

· сприяти підвищенню рівня особистої відповідальності у відповіді на епідемію;

· для журналістів - підвищувати професійну майстерність та якість матеріалів у ЗМІ на тему попередження ВІЛ та пропаганди здорового способу життя.

Тематика робіт.

· профілактика ВІЛ, здоровий спосіб життя

· зменшення стигми та дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ

· добровільне тестування на ВІЛ – невід’ємна складова профілактики поширення ВІЛ

· групи ризику до ВІЛ: споживачі ін’єкційних наркотиків, працівники комерційного сексу, діти вулиці, життя з ВІЛ

Умови проведення конкурсу:

Матеріали разом із супроводжувальним листом приймаються до 1 грудня 2008 року за адресою youcanstopaids@undp.org.ua з поміткою «На конкурс. Професіонал» або «На конкурс. Аматор» або «На конкурс. Плакат» або «На конкурс. Фотографія». Якщо надсилатиметься друкований матеріал (оригінал/копія) або касети/CD, то адреса наступна: 04070, Київ, вул. Ігорівська, 12б, офіс 4, Оргкомітету конкурсу «ТИ можеш зупинити СНІД!».Оргкомітет реєструє кожну роботу, прийняту на конкурс. Матеріали, прийняті на конкурс, не рецензуються та не повертаються. Подаючи матеріал автор та ЗМІ погоджується на некомерційне використання матеріалу організаторами повністю або частково у посібниках, брошурах та інших інформаційних матеріалах. Організатори зобов’язуються зазначати ім’я автора у випадку оприлюднення матеріалу.

Конкурсний матеріал подається у наступній формі:

· для професійних журналістів: оригінал чи копію газетного матеріалу, його електронна версія; стаття у роздрукованому вигляді або діюче посилання на веб-сторінку.

Матеріал чи репортаж, що бере участь у конкурсі має бути оприлюдненим/вийти в ефір на протязі 1 жовтня – 1 грудня. Кількість матеріалів не обмежується.

· для аматорів, які надсилатимуть творчі письмові роботи, графічні чи фотороботи: приймаються письмові роботи будь-якого жанру, фотографії на тематику конкурсу, плакати (мальовані від руки та з допомогою комп’ютера).

Розміри для малюнку – А4 - А2, для плакату А3-А1.

При поданні робіт необхідно чітко вказувати:

· прізвище, ім`я, по-батькові автора/авторів;

· адресу автора/авторів;

· контактні телефони та електронні адреси авторів.

Журі конкурсу:

Ані Лорак, співачка, Народна артистка України, Посол Доброї волі ООН з питань ВІЛ/СНІДу (2004-2005рр.)

Сергій Гриценко, Координатор зв’язків із громадськістю та роботи з медіа, ПРООН в Україні;

Володимир Гордєйко, менеджер проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу» Програми розвитку ООН в Україні,

Оксана Скиталінська, менеджер зі зв’язків із громадськістю, проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу» Програми розвитку ООН в Україні,

Володимир Жовтяк, Голова Координаційної ради Всеукраїнської Мережі людей, які живуть з ВІЛ,

Андрій Клепіков, Директор Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні,

Ірина Гришаєва, директор програм фонду Клінтона в Україні

На переможців чекають Почесні відзнаки Представництва ООН в Україні та цінні призи, серед яких – ноутбуки фірми «Asus» (перші місця у кожній із номінацій), диктофон та цифрова фотокамера, флеш-пам’яті для комп’ютерів на 8 Гб (другі місця), флеш-пам’яті для комп’ютерів на 1 Гб (треті місця).

Партнером конкурсу є компанія ASUS.

Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя.

ASUS – одна з компаній-лідерів цифрової ери. В 2007 році товарооббіг компанії, яка нараховує більше 8 тисяч співробітників і першокласних розробників по всьому світу, склав 6,9 мільярдів доларів США. ASUSTeK вже 11 років входить до списку найбільш успішних IT-компаній InfoTech 100, що публікується щотижневиком BusinessWeek, а, також, завдяки бездоганній якості своєї продукції, займає перше місце серед тайванських компаній, згідно з дослідженням Wall Street Journal.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Оксани Скиталінської, менеджера зі зв’язків із громадськістю проекту «Врядування з питань ВІЛ/СНІДу» ПРООН в Україні, oksana.skytalinska@undp.org.ua або за тел. 8 044 499 11 74 або 8(050) 38 38 169