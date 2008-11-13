Син депутата, який збив насмерть дівчину-байкера, проходить як свідок
Справа затягнеться на багато років?
Водій "Бентлі" Віталій Файнгольд, після зіткнення з яким загинула мотоциклістка Анна Мішуткіна, проходить у кримінальній справі за фактом ДТП як свідок.
Водій є 24-річним сином відомого в Криму депутата і бізнесмена Йосипа Файнгольда.
Молодому чоловіку не заборонено виїжджати за межі країни, тому як справа порушена не відносно нього, а за фактом.
Про це розповів начальник прес-служби кримської міліції Олександр Домбровський, повідомляє "Сегодня".
Він додав, що поки розглядається версія, що правила порушила загибла Мішуткіна, перетинаючи зустрічну смугу.
Неофіційно джерела в УМВС Криму кажуть, що справа може затягтися дуже надовго.
Близькі друзі загиблої розповіли, що її дочці донині не говорять про загибель мами:
"З нею працюють психологи, готують до того, щоб вона звикла жити без мами. Були розмови, що батько Файнгольда згоден допомагати грішми Єві до її 18-річчя і, можливо, навіть купить квартиру".
У свою чергу батько Єви Денис Мішуткін розповів, що спілкується він тільки з Йосипом Файнгольдом:
"Така розмова в нас була. Але я сказав, що в змозі сам забезпечити свою дочку, а якщо виникне необхідність, буду говорити з Файнгольдом-старшим, він - адекватна людина".
У приймальні Йосипа Файнгольда секретар розповіла, що Віталій зараз вдома, але регулярно ходить на процедури до лікарні. Чи обіцяв шеф допомагати дівчинці, що втратила маму, там не знають.
Як відомо, у ніч на 16 вересня в Сімферополі зіштовхнулися "Бентлі" Віталія Файнгольда і мотоцикл Анни Мішуткіної.
Як стверджують друзі загиблої, Файнгольд мчався на швидкості 200-250 км/год, його ж батько це спростовує і називає швидкість, на якій їхав його син, не більше 60-80 км/ч. Слідство продовжується.