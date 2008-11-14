Прес-конференція ”День протидії недобросовісному просуванню нездорової їжі для дітей і молоді України”

Прес-конференція з нагоди презентації всесвітньої кампанії протидії недобросовісної реклами та просування нездорової їжі «джанк-фуду» в рамках проекту, що фінансується Європейським Союзом та Програмою Розвитку ООН «Спільнота Споживачів та Громадські Об’єднання». Учасники: Бйарне Петерсен, заст.директора Всесвітньої організації споживчих об’єднань (Consumers International); Клавдія Максименко, менеджер проекту «Спільнота Споживачів та Громадські Об’єднання» та Марія Гуліч, доктор мед.наук, представник Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення 09:30 17.11.2008