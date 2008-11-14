Круглий стіл ”Приватне vs публічне: де пролягає межа для журналіста?”

В УНІАН з прямою трансляцією на 5-каналі відбудеться круглий стіл на тему: «Приватне vs публічне: де пролягає межа для журналіста?». Йтиметься про етичні та правові особливості висвітлення приватного життя публічних людей у ЗМІ, про співвідношення між правом на приватність та громадським інтересом. Запрошені: головний редактор інформагентства “УНІАН” Олександр Харченко, журналіст Микола Вересень, видавець журналу ”Папарацці” Валід Арфуш, автор та ведуча передачі ”Позаочі” (телеканал Інтер), головний редактор журналу Telecity Юлія Литвиненко, юрист Інституту Медіа Права Ігор Розкладай, журналіст Мустафа Найем та ін. Круглий стіл проходить за підтримки Посольства США в Україні. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Час проведення - 10:30 17.11.2008