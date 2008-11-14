Прес-конференція “Чи мають наркозалежні право на підтримку? Презентація кампанії соціальної реклами”

Відбудеться прес-конференція на тему: “Чи мають наркозалежні право на підтримку?”, присвячена старту кампанії соціальної реклами «Право на підтримку» на бігбордах у Києві та інших містах України та веб-сайту «Запитай!» (www.zpt.in.ua). Під час прес-конференції журналісти зможуть дізнатися про інформаційну кампанію з підвищення поінформованості щодо переваг замісної підтримувальної терапії, як ефективного методу лікування наркозалежності та профілактики ВІЛ/СНІД в Україні. Учасники: Олена Кучерук (Міжнародний фонд ”Відродження”), Павло Куцев, Ірина Сухопарова (організація батьків наркозалежних «Надія»), Ольга Беляєва (Благодійний Фонд «Віртус», учасник програми замісної підтримувальної терапії), Анатолій Вієвський, головний нарколог МОЗ України (Благодійний фонд «Дроп-ін-центр», учасник програми замісної терапії) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 (098) 836-60-00. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення 12:30 18.11.2008