15 листопада - 16-30 - Відбудеться концерт джазового музиканта, композитора та виконавця Володимира Соляника «Реквієм по старому Києву». Концерт відбудеться напроти будівництва по вул. Гончара, 17-23. У пам`ять про кожний знищений історичний будинок та на згадку про виселених зі своїх будинків киян на тротуарі будуть запалені свічки. Акція проходитиме під гаслом: «Музика проти свавілля». Телефон: 8 (097) 594-80-13.