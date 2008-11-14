Презентація Національної книги пам`яті

Проводиться акредитація на презентацію Національної книги пам`яті, в якій візьме участь Президент України Віктор Ющенко. Презентація відбудеться 18 листопада об 11-00 (Центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», вул. Хрещатик, 2). Після завершення презентації в Українському домі відбудеться відкриття документально-художньої виставки «Голодомор 1932-33 років - геноцид українського народу». Увага! Акредитація обмежена! Телефони: 255-78-44, 255-74-02, 255-63-18.

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