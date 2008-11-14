Конгрес національних громад України проведе заходи в рамках Всеукраїнського Тижня Толерантності

16 листопада - 13-00 - З нагоди Міжнародного дня толерантності Конгрес національних громад України проведе заходи в рамках Всеукраїнського Тижня Толерантності. В програмі: гра для дітей 11-14 років «Планета Цивілізацій» (вул.. Волоська, 8/5). О 16-30 на Контрактовій площі розпочнеться акція «Засвіти ліхтарик толерантності» (сквер, де знаходиться пам’ятник Сагайдачному). Телефон: 8 (050) 352-48-63.

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