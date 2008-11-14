Брифінг на тему: ”Міжнародний форум та меморіальні заходи до 75-х роковин Голодомору”

17 листопада - 11-00 - Брифінг на тему: "Міжнародний форум та меморіальні заходи до 75-х роковин Голодомору". Учасники: перший заступник голови Українського інституту національної пам`яті Олександр Іванків та заступник голови Українського інституту національної пам`яті Владислав Верстюк (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького 8/16). Телефон: 281-08-86.

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