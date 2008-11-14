17 листопада - 14-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: "Стан впровадження в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" та презентація альтернативного звіту громадськими організаціями. Організатор - ВГО "Жіночий консорціум України" (“Укрінформ”, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.