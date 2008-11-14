17-18 листопада у Києві вперше в Україні відбудеться Міжнародна практична конференція „Захист прав дитини в процесі деінституціалізації” (про реформування інтернатних закладів та попередження вилучення дітей із сімей). Організатори: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Представництво благодійної організації „Надія і житло для дітей” в Україні, Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.(вул. Госпітальна, 4). Потрібна акредитація. Телефони: 286-80-23, 8-067-738-94-80.