Тренінг “Розвиток судової журналістики в Україні”

До уваги журналістів національних та регіональних ЗМІ!

Міжнародна Громадська Організація «Інтерньюз-Україна» запрошує взяти участь у триденному тренінгу “Розвиток судової журналістики в Україні”, який відбудеться 21-23 листопада в офісі МГО «Інтерньюз-Україна».

Цей тренінг є спільним заходом Міжнародної Громадської Організації «Інтерньюз-Україна» та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту «Україна: верховенство права» , що реалізується з метою сприяння зміцненню верховенства права та підвищення рівня обізнаності суспільства про всі аспекти судово-правової реформи.

На тренінгу учасники дізнаються:

про основи судової журналістики;

про стандарти, принципи та жанри судової журналістики;

про особливості висвітлення судового процесу;

як взаємодіяти з суддями та прес-секретарями судів;

як взаємодіяти з адвокатами;

ознайомлятья з основами судової системи України та дізнаються про правовий захист журналістів;

ознайомлятья з технологіями проведення ж урналістських розслідувань;

отримають навички побудови плану роботи і структури інформаційного матеріалу в

жанрі журналістського розслідування.

а також багато іншого, корисного для роботи журналіста.

Тренерами будуть:

Володимир Долін працює в журналістиці з 1990 року. З 1994 року співпрацював із «Радіо Свобода»; у 1994-1996 роках висвітлював бойові дії в Чечні. З 1998 року працював кореспондентом Московського бюро радіо «Свобода», з 2004 року був продюсером служби інформації телекомпанії НТВ (Росія). З 2005 по 2007 рік прцював керівником служби інформації Радіо City-FM (Москва). З 2007 Володимир Долін виступає ш еф-редактором програм «Свобода слова» (ICTV), «Свобода Савіка Шустера» («Інтер») та шеф-редактором проекту «Великі українці».

Павло Моісеєв – директор з правових питань «Інтерньюз-Україна». Провів більше 30 тренінгів щодо регулювання рекламної діяльності, спонсорства, оподаткування реклами, в тому числі з представниками, керівниками та співробітниками Секретаріатів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Член експертної ради з питань діяльності медіа під час виборів. Член експертної ради при Секретаріаті Президента з питань мовної політики, магістр права, магістр з фінансового менеджменту.

Ігор Куляс – на телебаченні майже 20 років. Має значний досвід роботи від журналіста загальнонаціональних та мережевих телекомпаній до шеф-редактора телекомпанії «НОВИЙ КАНАЛ» («Репортер», 1999-2002 роки). Був тренером «Інтершколи». Нині співпрацює з «Інтерньюз-Україна», є автором та викладачем спеціалізованих навчальних програм для працівників телекомпаній, тренер-консультант з телевиробництва.

Олександр Макаренко – з 1995 року – ведучий програм і редактор новин на ФМ-радіостанціях. Займався організацією та підготовкою телевізійних ток-шоу в Україні та Білорусі. З 2001 року – директор департаменту тренінгів МГО «Інтерньюз-Україна». Був тренером «Інтершколи». Нині –тренер-консультант МГО «Інтерньюз-Україна» з телевиробництва.

Місце проведення: 21-23 листопада 2008 року в офісі МГО «Інтерньюз-Україна», вул. Ризька 15, м . Київ

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до Анни Ломонос за телефонами: (044) 448 44 40, (044) 501 92 03 або 8 066 726 04 67, або написавши на електронну адресу alomonos@internews.ua

Для регіональних учасників!

Організатори покривають такі витрати:

дорожні витрати учасників за наявності квитків (потяг вагон купе або рейсовий автобус);

проживання в готелі;

харчування.

Участь у тренінгу тільки за попередньою реєстрацією.

Кількість місць обмежена!

Як зареєструватися?

Заповніть нижче наведену реєстраційну анкету та вишліть її

до 18:00 16 листопада 2008 року координатору тренінгу Анні Ломонос на адресу електронної пошти mailto:alomonos@internews.ua

або по факсу 8(044) 458-44-40, 501-92-03, моб. тел 8 066 726 04 67

Реєстраційна анкета

Назва ЗМІ, яке Ви представляєте

Прізвище, ім`я журналіста, який буде брати участь у тренінгу

Адреса та контактні телефон, факс, e-mail

Досвід роботи в ЗМІ

Ваш особистий досвід роботи по тематиці судової журналістики/ юриспруденції

Ваші очікування від тренінгу?

Чи маєте досвід участі у подібних тренінгах? Якщо так, де проходили навчання?

Як Ви плануєте використовувати отриманні на тренінгу знання?

Анкети приймаються до 16 листопада 2008 року!

Заявки, які надійдуть після 18.00, 16 листопада 2008 року , розглядатися не будуть.

Координатор тренінгу Анна Ломонос.

Електрона пошта alomonos@internews.ua,

Тел/факс 8(044) 458-44-40, 501-92-03, моб. 8 066 726 04 67