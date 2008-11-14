Онопенко не хоче блукати у ”суддівських джунглях”

Верховний Суд України не підтримує запровадження судової реформи, яка передбачає створення 15 видів судів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, про це заявив голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО під час ІХ з’їзду суддів України.

За його словами, без правосуддя не можна забезпечити нормальну життєдіяльність держави, оскільки ніщо не може замінити чи підмінити суд як найвищого арбітра у вирішенні суспільних конфліктів, останню правову інстанцію.

При цьому голова ВСУ наголосив, що судді, мають забезпечувати належне ставлення до суду своїми справедливими і законними рішеннями.

В.ОНОПЕНКО також зауважив, що вкрай негативно на стан правосуддя впливає відсутність системної і суспільно орієнтованої судової реформи. Голова Верховного Суду нагадав, що упродовж тривалого часу суди і судді перебувають у стані невпевненості, очікування “вироку” від реалізації чергової спроби реформування.

Разом з тим В.ОНОПЕНКО зазначив, що судді не можуть підтримати законодавчі ініціативи, реалізація яких призведе до запровадження “суддівських джунглів”, зокрема, такий проект реформи, який полягає у створенні нової системи судоустрою, яка складатиметься з 15 видів судів. При цьому голова ВСУ зауважив, що тільки на запуск пропонованої системи потрібно понад 10 мільярдів гривень.