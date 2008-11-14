“Міжнародна амністія” закликає Францію натиснути на Росію

Напередодні саміту ЄС-Росія міжнародна правозахисна організація “Міжнародна амністія” (Amnesty International) закликає французьке президентство не забути питання захисту прав людини.

Про це йдеться у повідомленні організації, текст якого передано УНІАН.

У повідомленні зазначається, що директор європейського офісу “Міжнародної амністії” Ніколя БЕЖЕР надіслав листа на адресу французького президентства в ЄС, в якому, зокрема, зазначив, що відновлення переговорів з Росією про нову базову угоду не повинне привести до пом`якшення позиції ЄС щодо захисту прав людини.

Директор Європейського офісу “Міжнародної амністії” у своєму листі звертає увагу на зростання насильства в республіках Північного Кавказу, де продовжуютья випадкові затримання людей, тортури та знищення громадян. Крім того, організація звертає увагу на вразливість захисників прав людини в Росії та журналістів і закликає, зокрема, ЄС запросити інформацію від Росії щодо вбивства власника незалежного веб-сайту Ingushetia.org Магомеда Євлоєва.

«Після Анни Політковської смерть М.Євлоєва змушує думати про тривожну тенденцію переслідувань тих, хто веде кампанії за права людини та свободу слова. ЄС має знову говорити одним голосом про це», - зазначається у листі Н.БЕЖЕРА.

“Міжнародна амністія” також висловила серйозну стурбованість триваючою напругою в зоні російсько-грузинського конфлікту і, зокрема, неможливістю людей повернутися до своїх домівок.

При цьому, організація вважає, що присутність європейських спостерігачів може стабілізувати ситуацію, а тому просить французьке президентство в ЄС закликати Росію сприяти допуску спостерігачів на територію Південної Осетії.

“Міжнародна амністія” також закликає французьке президентство продовжити тиск на Росію з метою здійснення міжнародного розслідування щодо порушення прав людини під час та після конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Ніцці відбудеться 22-й саміт ЄС-Росія. В ході цього саміту планується заявити про відновлення переговорів про нову посилену угоду, рішення про що Рада міністрів ЄС із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила 10 листопада. Переговори були призупинені рішенням Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 1 вересня цього року до виконання Росією пунктів плану мирного врегулювання на Кавказі.