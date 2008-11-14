На батьківщині Сухомлинського вчителі продовжують бити дітей

Впродовж останнього місяця на Кіровоградщині порушено три кримінальні справи за фактами застосування працівниками освітніх закладів фізичного насильства щодо неповнолітніх.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, останні два таких випадки зафіксовано в Знам’янському районі.

Учитель музики Богданівської загальноосвітньої школи, обурившись з приводу заподіяння тілесних ушкоджень його сину неповнолітнім, 1995 р.н., викликав підлітка з уроку і завдав кілька ударів руками у голову, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Інший випадок трапився у Знам’янській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, у якій перебувають діти з фізичними вадами. Вихователька, достовірно знаючи, що 13-річний учень, хворий на дитячий церебральний параліч, не може чинити опір, дерев’яною палицею заподіяла йому легкі тілесні ушкодження.

Перевірками встановлено, що вихователька била й інших вихованців інтернату. Зокрема, нанесла декілька ударів руками та ногами 13-річній дитині, яка страждає на дитячий церебральний параліч та спастичну диплегію, та металевими ключами ударила по голові неповнолітнього, завдавши фізичного болю.

За даними фактами Знам`янська міжрайонна прокурора порушила кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.1ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.126 (Побої і мордування) КК України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні цього року на Кіровоградщині було порушено кримінальну справу відносно вчителя англійської мови Павлиської загальноосвітньої школи ім. Василя СУХОМЛИНСЬКОГО, який під час уроку вдарив стосом зошитів по голові одного з учнів.