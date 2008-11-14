У Києві на один день закриють усі обмінники

Київські власники обмінників на зборах 10 листопада ц.р. прийняли рішення створити «Асоціацію валютно-обмінних підприємств».

Власники столичних обмінних пунктів у коментарі УНІАН повідомили, що дане рішення ухвалене з урахуванням постанови НБУ №319. Вони вважають ліквідацію обмінної мережі недоцільною і несправедливою і мають намір звернутися до Президента і в Кабінет міністрів за допомогою, а якщо й цього буде мало, провести акцію протесту. Але й це не все, в Києві буде проведена акція “Один день без обмінників”.

Банк “Контракт”, який працює з обмінниками за агентськими договорами, звернувся в Нацбанк з проханням роз`яснити згадану постанову, але відповіді, поки що не одержано. Заступник голови правління банку “Контракт” Алла КОМІСАРЕНКО в коментарі УНІАН зазначає: “Фраза, котра є в цій постанові, досить неконкретна і не дає банкам ніяких вказівок щодо дій, які очікуються від банків, аби перейти на нові принципи валютно-обмінних операцій. На сьогодні діє постанова №502, яка регулює діяльність обмінних пунктів і діяльність банків щодо валютно-обмінних операцій. У новій постанові №319 немає жодного слова про скасування чинної ухвали”.

За словами власників обмінників, у Києві 868 точок, які надають послуги з обміну валют, з них 369 працюють за агентськими договорами з банками, інші – банківські каси або власність банків. Якщо постанова №319 набуде чинності, то кількість точок, де можна обміняти гроші, скоротиться, приблизно, на 70%. Директор одного з таких приватних підприємств Лариса КАРПЕНКО каже, що ліквідація пунктів обміну валют приведе до погіршення якості обслуговування населення. “Обмін валют далеко не основна операція банківських кас, які надають досить багато послуг. Ліквідація обмінок призведе до величезних черг у касах банків. Це може бути незручно також самим банкам” - вважає вона.

Такої думки дотримується й А.КОМІСАРЕНКО: “На сьогодні банки навряд чи можуть забезпечити обслуговування при валютному обміні, яке дають обмінники. Більшість банків працюють тільки до шостої-сьомої години вечора, дуже обмежена кількість банків працює в суботу, а в неділю вони вихідні”.

Тим часом, директор департаменту грошового обміну і валютних операцій «Ощадбанку» Тарас ЗАДОРОЖНИЙ підкреслює: “Сьогодні банки здатні самостійно повністю забезпечити весь обсяг валютного обміну. Проблема в іншому – де взяти валюту? Я не думаю, що закриття обмінників спричинить незручності для населення. «Ощадбанк» працює до восьмої вечора. У наших відділеннях є окремі каси для валютно-обмінних операцій, в яких немає черг. Черги виникають здебільшого в тих касах, де люди платять гроші за комунальні послуги. В обмінних касах можуть бути черги тільки при ажіотажному попиті”.

Т.ЗАДОРОЖНИЙ процедуру обміну валют в обмінниках вважає непрозорою. “Я вітаю таку постанову Нацбанку, оскільки роботу обмінних пунктів вважаю не зовсім прозорою. Нацбанк давно з цим боровся, і може не зовсім коректно це було виражено у вигляді даної постанови, адже якщо розпочнуться якісь судові позови, то банкам буде важко пояснити, чому вони не продовжили агентські договори. На відміну від пунктів обміну валют, банки завжди працюють чисто, прозоро і відкрито щодо курсів. Вони не підставляють нулів, як це відбувається в обмінниках. Під час непорозуміння в банку ви завжди можете викликати керівника, відразу з`ясувати ситуацію, а в обмінниках така можливість відсутня”, – сказав він.

Зі свого боку власники обмінників запевняють, що чітко дотримуються інструкцій Нацбанку. “Обмінники не спекулюють. Ми продаємо рівно стільки валюти, скільки купуємо в людей. Ми також чітко дотримуємося рекомендацій щодо валютних курсів», – заявила менеджер приватного підприємства Марина ГРЕХЕМ.

Оскільки питання обміну валют є актуальним для жителів прикордонних областей, ми попросили прокоментувати цю ситуацію представника “Кредобанку”, мережа якого поширена в західній Україні. “Ми давно працюємо без обмінників, самостійно здійснюючи валютно-обмінні операції. Я не можу оцінювати всю систему, проте наш банк забезпечує клієнтів даними послугами без проблем”, – зазначив директор департаменту казначейства та операцій з готівкою Юрій МАЛЮК.