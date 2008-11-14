Герман заявила, що Грицак ”ллє бруд” на неї з помсти

Депутат від Партії регіонів Ганна Герман назвала неправдивою заяву свого однопартійця Василя Грицака про те, що вона нібито дзвонила йому під час ефіру на "Радіо Ера" та забороняла критикувати президента Віктора Ющенка.

Про це вона заявила "Телекритиці", коментуючи слова Грицака, сказані в інтерв’ю "Українській правді".

"До мене справді звертається багато журналістів з проханням допомогти знайти депутатів на ефір. Я із задоволенням завжди допомагаю. Але не пам`ятаю, щоб я будь-кому дзвонила в ефір і казала про те, що він має говорити", - сказала Герман.

За її словами, у неї існував конфлікт із Грицаком, але стосувався він іншого питання.

"Народний депутат Грицак забрав приміщення у правозахисної організації Інститут "Республіка". До мене звернулася ця організація, я, у свою чергу, написала листа до лідера партії. Депутати не мають права забирати приміщення у правозахисників. Навпаки, вони мають поступатися для них своїми приміщеннями", - зазначила Герман.

Вона також розповіла, що виступала з цього питання на засіданні президії політради Партії регіонів.

"Багато наших колег підтримали мою позицію. І через це приміщення Грицак почав лити на мене бруд", - заявила Герман.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації також заявила, що ніколи не мала номера телефону Василя Грицака, і пропонує йому подавати до суду, якщо він справді має докази, що її телефонний дзвінок мав місце.

Українська правда