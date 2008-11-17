День пам`яті трансгендерних людей

20 листопада о 19:30 на площі біля Маріїнського палацу буде проходити акція, присвячена Дню пам`яті трансгендерних людей. Організатором акції є громадська організація "Інсайт". Акція триватиме до 20.00.

Приводом до організації акції є надзвичайно високий рівень трансфобії – ситуації суспільного неприйняття людей з іншою гендерною ідентичністю. Подібне ставлення суспільства призводить, з одного боку, до відкритої агресії та насильства на адресу цих людей на вулиці, в сім`ї та за місцем роботи, а з іншого – до високого рівня спроб суїциду, що спостерігається серед трансгендерних людей.

Водночас, трансгендерні люди практично невидимі у сучасному суспільстві, а отже, їхніх проблем нібито й не існує, хоча, згідно Конституції України, держава зобов`язується гарантувати права всім громадянам, а не лише деяким із них. Серед основних проблем можна також виділити неможливість зміни громадянської статі без попередньої операції по корекції статі, а також складний процес отримання дозволу на зміну статі. Останній такий дозвіл в Україні було видано спеціалізованою комісією більш ніж півтора роки тому. У той же час, за незалежними теоретичними підрахунками кількість людей у нашій державі, що потребують медичної допомоги для корекції статевої належності, може сягати десятків тисяч, а загальна кількість трансгендерних людей ще у кілька разів більша.

"Проводячи цей День пам`яті ми хочемо привернути увагу суспільства до проблем людей, що відрізняються від "більшості". Адже те, що вони не відповідають стереотипним уявленням про чоловіків і жінок, зовсім не робить їх гіршими за інших. Інакшість не повинна бути приводом до дискримінації та насильства," – сказала Ганна Довгопол, координатор акції.

Під час акції буде запалено свічки, проведено хвилину мовчання на спомин про загиблих трансгендерів та запущено у небо кульки зі свічками.

Більш детальну інформацію про трансгендерних людей можна отримати на сайті ГО "Інсайт" www.insight-ukraine.org.ua.