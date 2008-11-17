Україна та Італія обговорять питання соціального захисту мігрантів

17-18 листопада у Києві відбудеться черговий раунд українсько-італійських переговорів з консульсько-правових питань за підсумками виконання домовленостей, досягнутих в ході офіційного візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Італії 7-8 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Під час переговорів, зокрема, планується обговорити статті угоди про працевлаштування між Україною та Італією, питання міжнародного усиновлення та захисту прав дитини, візово-міграційної проблематики і двостороннє співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ.