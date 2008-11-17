Сицілійські лікарі заробили 14 млн євро на ”лікуванні” померлих пацієнтів

Сицілійські лікарі заробили за останні роки 14 млн євро за те, що вони нібито лікували 51 тис пацієнтів, що померли вже багато років тому. Такий вид шахрайства на "мертвих душах" був розкритий італійськими правоохоронними органами після проведених ними перевірок системи управління охороною здоров`я і її фінансування на острові Сіцілія.

Система охорони здоров`я Італії передбачає, що так званий "сімейний лікар" одержує певну щомісячну плату від держави за кожного пацієнта, якого він бере під свою опіку. Проте сіцілійські медики просто не повідомляли, що їхні клієнти померли, продовжуючи одержувати гроші за їх обслуговування. Поліція нарахувала 51 тис "мертвих душ", що померли з 1990 року. З моменту смерті держава виплатила за їхнє лікування 14 млн. євро.

"Сімейних лікарів" вже попросили повернути принаймні 3 млн. євро з цих грошей, проте профспілки повстали проти цього прохання і пообіцяли боротися за права медиків. На їхню думку, це не їхня робота прибирати зі списків пацієнтів, що пішли в світ інший, тому гроші повертати вони не збираються.

ami-tass.ru