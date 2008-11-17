Українці скучили за цензурою?

Більше половини українців вважає, що в засобах масової інформації потрібна цензура.

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження «ЗМІ та СВОБОДА слова», яке проводилось Інститутом Горшеніна в рамках програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни».

У висновках, переданих УНІАН, експерти інституту ім. Горшеніна зазначають, що середньостатистичний українець, згідно з результатами проведеного дослідження, традиційно цікавиться суспільно-політичним життям України (71,2% громадян). Як показують дані дослідження, більше половини респондентів вважають, що в Україні існує свобода слова (55,2%), водночас більшість українців також вважає, що Україні потрібна цензура ЗМІ (59,1%).

Як констатують експерти, обидва суперечливі уявлення висвітлюють всю складність розвитку вітчизняних ЗМІ. Так, більшість респондентів констатують позитивні зміни у розвитку українських ЗМІ, пов’язані з поширенням свободи слова, водночас засуджуючи брак відповідальності за інформацію, що подається у ЗМІ. Це стосується, перш за все, сцен насилля та жорстокості, а також пропаганди кримінального способу життя, показ яких у ЗМІ, вважають респонденти, має бути підданий цензурі (68,7% респондентів висловились за цензуру сцен насилля та жорстокості, 47,2% за цензуру пропаганди кримінального способу життя).

Всеукраїнське соціологічне дослідження «ЗМІ та свобода слова» було проведене Інститутом Горшеніна в рамках програми досліджень 2008 року «Проект країни» з 20 жовтня по 3 листопада 2008 року в 129 населених пунктах України (63 міста і 66 сіл). Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2004 респонденти, які репрезентують доросле населення України, віком від 18 років. Квотами у виборці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,4%.