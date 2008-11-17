Профспілки погрожують всеукраїнським страйком
Попереджувальна акція - у вівторок
Всеукраїнська попереджувальна акція профспілок пройде у вівторок. Її учасники вимагатимуть від влади дієвих заходів з подолання соціальних наслідків фінансово-економічної кризи. Організатори очікують, що захищати свої робочі права на вулиці вийдуть понад 100 тисяч людей.
Профспілки вимагатимуть не скорочувати робочі місця, урівняти мінімальну зарплату та реальний прожитковий мінімум, а також скасувати необґрунтовані тарифи для населення на комунальні послуги та транспорт. Крім того, представники профспілок хочуть, аби держбюджет на наступний рік був узгоджений з ними. На думку одного з організаторів акції, заступника голови Національного форуму профспілок України Сергія Павленка: «Влада відреагує однозначно і категорично проти. Бо сьогодні мають місце масові звільнення, які повинні узгоджуватися з профспілками, але цього не відбувається. Роботодавець безконтрольно робить, що йому заманеться». Тому профспілки погрожують від попереджувальної акції перейти до всеукраїнського страйку, аби влада, як вони кажуть, «не нехтувала правами трудящих».