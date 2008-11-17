У Китаї відкрився перший фінансовий суд

У Шанхаї відкрився перший в країні фінансовий суд, пише газета China Daily. Новий суд перебуває під юрисдикцією народного суду району Пудун.

Фінансовий суд розбиратиме справи, пов`язані з банківським сектором, торгівлею цінними паперами і страхуванням. При цьому тяжкість підсудних злочинів буде обмежена 50 мільйонами юанів (7,35 мільйона доларів). Як очікується, найближчим часом суд може одержати великі повноваження.

Відкривши фінансовий суд у Пудуні, влада Шанхая прагне вирішити відразу два завдання. По-перше, таким чином були створені додаткові робочі місця для фінансових експертів, суддів і юристів. По-друге, в Пудуні, де розташована більшість кредитних організацій Шанхаю, останні кілька років спостерігається збільшення кількості фінансових злочинів.

З 2006 року місцевий Народний суд розібрав 158 кримінальних злочинів і 5603 фінансових, причому в одному з них йшлося про 1,6 мільярда юанів. Зараз у суді розглядається злочин на суму в 49,5 мільярда юанів.

Лента.ру