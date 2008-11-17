У ФПУ відхрестилися від запланованої на завтра акції протесту

Федерація профспілок України заявляє, що запланована на 18 листопада акція протесту не має відношення до профспілкового руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив заступник голови ФПУ Григорій ОСОВИЙ.

“Ми не знаємо, що це за Страйковий фонд України, хоча ролики крутяться щоденно майже на всіх телеканалах. До нас ніхто не приходив, ніхто не звертався. Жодні профспілки і профоб’єднання, які працюють у системі спільного представницького органу, теж не виробляли спільної відповідної позиції про проведення 18 листопада такої акції протесту. Отже, це є, очевидно, чиєсь замовлення, добре профінансоване... Ми вбачаємо, що це не є профспілковою акцією”, - сказав Г.ОСОВИЙ.

У свою чергу, в.о. голови ФПУ Ігор ЛУЦИШИН нагадав, що президія ФПУ у жовтні приймала рішення про можливі акції протесту. “На цю тему ми будемо говорити ще на черговому засіданні президії, яке заплановане на 20 листопада”, - додав він.

Водночас, за словами Г.ОСОВОГО, профспілки заявляли про можливість проведення всеукраїнського страйку у разі невідновлення соціального діалогу між урядом і профспілками, а також порушення прав трудящих власниками підприємств в умовах економічної та фінансової кризи.

“Але умови з боку уряду поки ще виконуються. Вочевидь, така конструктивна робота не влаштовує тих, хто зацікавлений у дестабілізації ситуації”, - вважає заступник голови ФПУ.