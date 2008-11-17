В аварії на шахті Засядька знайшли 20 винних - ніхто не покараний

Урядова комісія виявила понад 20 винних у торішній аварії на донецькій шахті ім. Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Олександр ХОХОТВА.

За його словами, «висновки урядової комісії зроблені, там більше 20 осіб відповідальні за цю справу (за аварію, яка сталася 18 листопада 2007 року на шахті – УНІАН), але рішення урядової комісії не підписане ТУРЧИНОВИМ (Олександром ТУРЧИНОВИМ, першим віце-прем`єр - міністром України - УНІАН), який очолював цю комісію, і не затверджено Кабінетом Міністрів».

О.ХОХОТВА також не став пояснювати, хто ці понад 20 осіб, відповідальних за аварію: «Якщо рішення урядової комісії не затверджено – напевно, немає подальшого ходу подій». «Поки ніхто не покараний, поки є тільки попередні висновки, що про це говорити», - підсумував заступник голови ОДА.

Довідка УНІАН. Масштабна аварія на донецькій шахті ім. Засядька сталася 18 листопада 2007 року на ділянці №3, на горизонті 1078 м. У результаті вибуху метано-повітряної суміші загинула 101 особа. Потім 2 грудня 2007 року під час ліквідації цієї аварії стався повторний вибух, унаслідок якого загинули 5 рятувальників.